У Києві працювала ППО на тлі дронової атаки РФ, фіксують падіння уламків

Російська Федерація ввечері 17 лютого запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". На тлі дронової атаки вибухи пролунали у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка та Повітряні сили.
За даними Кличка, на півночі столиці працюють сили ППО, він радить киянам перебувати в укриттях.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомили в КМДА.
Оновлено о 22:45.
Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого дрона.
"Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - написав він.
Оновлено: відбій тривоги
Близько 23:06 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про відбій повітряної тривоги у столиці.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила ударні дрони з декількох напрямків.
Дані щодо руху БпЛА:
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого Росія запускала по території України ударні дрони. Близько пів на третю годину ночі Федоров розповів про вибухи у Запорізькій області. А згодом з'явились повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.
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