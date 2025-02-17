В Киеве работала ПВО на фоне дроновой атаки РФ, фиксируют падение обломков

Российская Федерация вечером 17 февраля запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". На фоне дроновой атаки взрывы прогремели в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко и Воздушные силы.
По данным Кличко, на севере столицы работают силы ПВО, он советует киевлянам находиться в укрытиях.
"Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - сообщили в КГГА.
Обновлено в 22:45.
Кличко сообщил, что в Святошинском районе упали обломки вражеского дрона.
"Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом", - написал он.
Обновлено: отбой тревоги
Около 23:06 в Киевской городской военной администрации сообщили об отбое воздушной тревоги в столице.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила ударные дроны с нескольких направлений.
Данные о движении БпЛА:
Напомним, в ночь на 17 февраля Россия запускала по территории Украины ударные дроны. Около половины третьего часа ночи Федоров рассказал о взрывах в Запорожской области. А потом появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.
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