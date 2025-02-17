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В Киеве работала ПВО на фоне дроновой атаки РФ, фиксируют падение обломков

Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 17 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером 17 февраля запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". На фоне дроновой атаки взрывы прогремели в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко и Воздушные силы.

Ситуация в Киеве

По данным Кличко, на севере столицы работают силы ПВО, он советует киевлянам находиться в укрытиях.

"Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - сообщили в КГГА.

Обновлено в 22:45.

Кличко сообщил, что в Святошинском районе упали обломки вражеского дрона.

"Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом", - написал он.

Обновлено: отбой тревоги

Около 23:06 в Киевской городской военной администрации сообщили об отбое воздушной тревоги в столице.

Атака дронов по Украине

По данным Воздушных сил, российская армия запустила ударные дроны с нескольких направлений.

Данные о движении БпЛА:

  • группы БпЛА на северо-западе Черниговщины курсом на Киевщину;
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Черкасскую область;
  • группы БпЛА на Николаевщине курс северо-западный в направлении Черкасской области через Кировоградскую область;
  • БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на юг, БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия запускала по территории Украины ударные дроны. Около половины третьего часа ночи Федоров рассказал о взрывах в Запорожской области. А потом появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.

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