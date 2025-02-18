UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві працює ППО

Ілюстративне фото: у Києві працює ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 18 лютого, ввечері, оголошено повітряну тривогу. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер.

Більш докладних деталей міський голова не розкрив.

Атака дронів

Варто зауважити, що сьогодні, 18 лютого, російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники.

Повітряні сили попереджали, що загроза атак дронів є для Києва та Київської області.

Також ворожі дрони зараз фіксують і в низці інших областей.

Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях. Повітряні сили зазначили, що в напрямку Одеси та Чорноморська летять ворожі безпілотники.

До слова, нещодавно в низці регіонів тривогу оголошували через загрозу застосування балістики. На цьому тлі в Сумах прогримів вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОВійна в УкраїніАтака дронів