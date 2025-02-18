В Киеве работает ПВО

Атака дронов

Стоит заметить, что сегодня, 18 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.

Воздушные силы предупреждали, что угроза атак дронов есть для Киева и Киевской области.

Также вражеские дроны сейчас фиксируют и в ряде других областей.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находится в безопасных местах. Воздушные силы отметили, что в направлении Одессы и Черноморска летят вражеские беспилотники.

К слову, недавно в ряде регионов тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистики. На этом фоне в Сумах прогремел взрыв.

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