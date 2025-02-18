В Киеве работает ПВО

В Киеве сегодня, 18 февраля, вечером, объявлена воздушная тревога. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал мэр.
Более подробных деталей городской глава не раскрыл.
Стоит заметить, что сегодня, 18 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.
Воздушные силы предупреждали, что угроза атак дронов есть для Киева и Киевской области.
Также вражеские дроны сейчас фиксируют и в ряде других областей.
В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находится в безопасных местах. Воздушные силы отметили, что в направлении Одессы и Черноморска летят вражеские беспилотники.
К слову, недавно в ряде регионов тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистики. На этом фоне в Сумах прогремел взрыв.
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