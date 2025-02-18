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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Вівторок 18 лютого 2025 21:40
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У низці регіонів України сьогодні, 18 лютого, ввечері оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне".

Станом на 21:38 тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістикиФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Повітряні сили попередили, що пуски балістичних ракет можливі зі східного напрямку.

При цьому військові просили жителів Сум пройти в укриття. Зі свого боку "Суспільне" пише про вибух у Сумах.

Атаки росіян

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Києві та низці областей уже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

До слова, сьогодні вночі росіяни вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Загалом вони використали 176 ударних безпілотників.

Українським захисникам вдалося збити 103 ворожих дрони. Ще 67 дронів було локаційно втрачено.

За інформацією Головного управління розвідки, з початку 2025-го року росіяни почали запускати по Україні модернізовані "Шахеди", які оснащені новою бойовою частиною і не тільки.

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