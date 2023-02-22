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У Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений

Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві сталось пошкодження трубопроводу. Внаслідок цього затопило низку вулиць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Київводоканал ліквідовує пошкодження трубопроводу на вулиці Анни Ахматової Ремонтні бригади прибули на місце аварійної ситуації, перекривають ділянку трубопроводу і відкачують воду", - пише пресслужба.

Зазначається, що рух вулицею Анни Ахматової наразі перекрито.

Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n)

В місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що внаслідок аварійної ситуації були затоплені вулиці Драгоманова й Ахматової.

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Київ