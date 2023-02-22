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В Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило улицы, проезд ограничен

Фото: в Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило улицы, проезд ограничен (t.me/kyiv_n)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве произошло повреждение трубопровода. В результате затопило ряд улиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Киевводоканал ликвидирует повреждение трубопровода по улице Анны Ахматовой Ремонтные бригады прибыли на место аварийной ситуации, перекрывают участок трубопровода и откачивают воду", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что движение по улице Анны Ахматовой перекрыто.

Фото: в Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило улицы, проезд ограничен (t.me/kyiv_n)

В местных Telegram-каналах сообщают о том, что в результате аварийной ситуации были затоплены улицы Драгоманова и Ахматовой.

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Киев