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У Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого, - ДСНС

Фото: у Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Подільському районі Києва, під час гасіння пожежі, рятувальники виявили потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До гасіння пожежі були залучені 14 одиниць техніки та 55 рятувальників. Вже о 18:24 пожежу було ліквідовано на площі 500 кв. м.

"Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння та передали його медикам", - додає ДСНС. 

 

Фото: у Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого (t.me/dsns_telegram)

Пожежа у Києві 

Сьогодні, 4 липня, у промисловій зоні Подільського району Києва загорілось складське приміщення, внаслідок чого над містом здійнявся великий чорний стовб диму. 

Пізніше в ДСНС уточнили, що вогонь з однієї будівлі розповсюдився на сусідні склади.

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