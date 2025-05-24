UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві пожежі і постраждалі, місто один за одним атакують "Шахеди"

Ілюстративне фото: у Києві є постраждалі вналідок російської атаки (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Київ в ніч на 24 травня атакують російські дрони. У столиці є постраждалі, виникли пожежі у кількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомив Кличко. 

За словами начальника КМВА, у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

Інші наслідки атаки:

  • Святошинський район - пожежі за кількома адресами, зокрема, горить нежитлове приміщення. За даними мера, був виклик медиків;
  • Солом'янський район - попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх будинку, палає квартира;
  • Оболонський район - зафіксовано падіння уламка ракети та інших уламків;
  • Шевченківський - зафіксоване падіння уламків.

Кількість постраждалих зростає

Оновлено о 2:25. Начальник КМВА повідомив, що у Солом'янському районі четверо постраждалих. У всіх - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

При цьому мер Києва заявив про шістьох постраждалих, з яких четверо - у Святошинському районі. За його словами, двох постраждалих у Дніпровському районі госпіталізували.

Оновлено о 2:37. Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей. Двоє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. 

Комбінований удар по Києву

Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, а згодом і балістики. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски балістичних ракет у напрямку Києва.

За даними КМВА, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, обійшлося без постраждалих. Через ворожу атаку дронів у Київській області поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.

Після опівночі 24 травня мер столиці Кличко повідомив про 20 ворожих БпЛА, які прямують на Київ. У Києві знову лунали вибухи і працювала ППО.

Більше про наслідки російської атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніАтака дронів