У Києві пожежа в п'ятиповерхівці, її гасять понад 50 рятувальників

"Пожежу локалізовано о 18:20. Ліквідація пожежі триває. Попередньо площа пожежі 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що повідомлення про пожежу на вул. Микола Василенка, 9 надійшло 6 липня о 17:04. Загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі із розповсюдженням полум'я на дах будинку.

Наразі ліквідація пожежі триває. Крім того, проводиться евакуація мешканців. Причина пожежі поки невідома.



