RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве пожар в пятиэтажке, его тушат более 50 спасателей

Фото: в Киеве ликвидируют пожар (https://facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В Соломенском районе Киева, вечером, 6 июля, в одной из квартир произошел пожар. На месте работают 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Пожар локализован в 18:20. Ликвидация пожара продолжается. Предварительно площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре по ул. Николай Василенко, 9 поступило 6 июля в 17.04. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже с распространением пламени на крышу дома.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается. Кроме того, производится эвакуация жителей. Причина пожара пока неизвестна.

 


 

Напомним, что в Киевской областной военной администрации жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности , который будет в ближайшие дни.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве, используя самые современные европейские технологии , восстановили две трети генерирующих мощностей , которые Россия атаковала ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар