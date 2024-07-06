В Киеве пожар в пятиэтажке, его тушат более 50 спасателей

"Пожар локализован в 18:20. Ликвидация пожара продолжается. Предварительно площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре по ул. Николай Василенко, 9 поступило 6 июля в 17.04. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже с распространением пламени на крышу дома.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается. Кроме того, производится эвакуация жителей. Причина пожара пока неизвестна.



