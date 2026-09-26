У Києві вранці знову приліт в офіс, атака триває з ночі: що відомо

У Києві в ніч проти 26 вересня внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі та пошкодження в кількох районах столиці.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За словами мера, у Дарницькому районі сталася пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Рятувальники вже ліквідували загоряння.
В Оболонському районі уламки впали біля житлового будинку. Через це були пошкоджені та вибиті вікна. При цьому в самому будинку не сталося ані пожежі, ані серйозних руйнувань.
У Солом'янському районі падіння БПЛА спричинило загоряння покрівлі офісної будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати.
Водночас у цьому ж районі триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція у п'ятиповерховому житловому будинку. Там виявили чотирьох постраждалих.
Ще одне загоряння сталося у Святошинському районі. За даними Кличка, БПЛА впав на територію ТРЦ, унаслідок чого загорівся та був зруйнований один із магазинів. Пожежу вже ліквідували.
Таким чином, наслідки нічної атаки зафіксували щонайменше у чотирьох районах Києва. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.
О 08:50 мер Києва Віталій Кличко повідомив про нове влучання БПЛА у Солом'янському районі. Внаслідок цього в офісній будівлі виникли загоряння та сильне задимлення, на місце прямують екстрені служби.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Росія атакувала ударними дронами Київ та Харків. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди. У у столиці виникли пожежі в кількох районах, а в Харкові повідомили про кілька влучань і чотирьох постраждалих.
Також під ударом опинилося Запоріжжя, де внаслідок атаки загорілися будинок і ринок. Є загиблі та постраждалі, серед поранених - дитина.