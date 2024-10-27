UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві повторно оголосили тривогу через дрони (відбій)

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 27 жовтня, у Києві повторно оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні о 22:24.

За 10 хвилин до цього у Київській обласній військовій адміністрації писали, що в області зафіксовано рух ворожих ударних дронів, по яким працюють сили ППО.

О 22:28 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що загроза застосування дронів існує і для столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!, - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено 22:33

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Зазначимо, що Російська Федерація фактично щодня намагається атакувати Україну ударними дронами-камікадзе.

Зокрема, вчора в ніч на 27 жовтня в напрямку Києва летіли близько десятка безпілотників росіян. Сили та засоби протиповітряної знешкодили всі дрони на околицях міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні