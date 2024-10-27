У Києві повторно оголосили тривогу через дрони (відбій)

Пізно ввечері, 27 жовтня, у Києві повторно оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні о 22:24.
За 10 хвилин до цього у Київській обласній військовій адміністрації писали, що в області зафіксовано рух ворожих ударних дронів, по яким працюють сили ППО.
О 22:28 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що загроза застосування дронів існує і для столиці.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!, - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Оновлено 22:33
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 22:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Зазначимо, що Російська Федерація фактично щодня намагається атакувати Україну ударними дронами-камікадзе.
Зокрема, вчора в ніч на 27 жовтня в напрямку Києва летіли близько десятка безпілотників росіян. Сили та засоби протиповітряної знешкодили всі дрони на околицях міста.
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