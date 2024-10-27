В Киеве повторно объявили тревогу из-за дронов

Поздним вечером, 27 октября, в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. Ее причиной снова стали дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 22:24.
За 10 минут до этого в Киевской областной военной администрации писали, что в области зафиксировано движение вражеских ударных дронов, по которым работают силы ПВО.
В 22:28 в Киевской городской военной администрации подтвердили, что угроза применения дронов существует и для столицы.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.
По состоянию на 22:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Отметим, что Российская Федерация фактически ежедневно пытается атаковать Украину ударными дронами-камикадзе.
В частности, вчера в ночь на 27 октября в направлении Киева летели около десятка беспилотников россиян. Силы и средства противовоздушной обезвредили все дроны в окрестностях города.
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