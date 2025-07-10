У Києві повторно лунають гучні вибухи: столицю масовано атакують дрони

Приблизно 01:43 в столиці пролунала серія гучних вибухів. Паралельно було чути роботу протиповітряних сил, яка продовжується досі. Відповідну інформацію підтверджує начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"В столиці працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - написав він о 01:49.

Напередодні військові фіксували ворожі безпілотники у Київській області. Моніторингові пишуть, що в напрямку Києва летіли щонайменше близько 13 дронів.

Інформації щодо наслідків атаки поки немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.