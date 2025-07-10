RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве повторно раздаются громкие взрывы: столицу массированно атакуют дроны

Фото: в столице регулярно работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 10 апреля массированно атакует Киев дронами. В городе уже неоднократно была слышна работа ПВО и громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram Воздушных сил ВСУ и канал "Карта воздушных тревог".

Примерно 01:43 в столице прозвучала серия громких взрывов. Параллельно была слышна работа противовоздушных сил, которая продолжается до сих пор. Соответствующую информацию подтверждает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"В столице работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он в 01:49.

Накануне военные фиксировали вражеские беспилотники в Киевской области. Мониторинговые пишут, что в направлении Киева летели по меньшей мере около 13 дронов.

Информации о последствиях атаки пока нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Киева

Напомним, что этой ночью в 01:03 в столице объявили воздушную тревогу. Уже вскоре после этого в Киеве было слышно первые взрывы и работу ПВО.

Также мы писали, что прошлой ночью в Киеве тоже были взрывы и было слышно работу ПВО на фоне атаки российских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДрони