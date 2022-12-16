У Києві повторні вибухи, працює ППО

У Києві 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги знову пролунали вибухи у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Про вибухи повідомляють у Дніпровському та Голосіївському районах.

При цьому начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що це робота ППО.

Нагадаємо, сьогодні вранці в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. РБК-Україна повідомляє усі подробиці чергової атаки окупантів.

Окрім того, в Україні виникли масові перебої зі світлом через удари росіян.

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