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У Києві повторні вибухи, працює ППО

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 09:53
У Києві повторні вибухи, працює ППО Ілюстративне фото: у Києві повторні вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги знову пролунали вибухи у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Про вибухи повідомляють у Дніпровському та Голосіївському районах.

При цьому начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що це робота ППО.

Нагадаємо, сьогодні вранці в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. РБК-Україна повідомляє усі подробиці чергової атаки окупантів.

Окрім того, в Україні виникли масові перебої зі світлом через удари росіян.

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