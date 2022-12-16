ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве повторные взрывы, работает ПВО

Новина українською →
Киев, Пятница 16 декабря 2022 09:53
В Киеве повторные взрывы, работает ПВО Иллюстративное фото: в Киеве повторные взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве 16 декабря во время масштабной воздушной тревоги снова раздались взрывы в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

О взрывах сообщается в Днепровском и Голосеевском районах.

При этом начальник КМВА Сергей Попко отмечает, что это работа ПВО.

Напомним, сегодня утром во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. РБК-Украина сообщает все подробности очередной атаки оккупантов.

Кроме того, в Украине возникли массовые перебои со светом из-за ударов россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв Война России против Украины
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах