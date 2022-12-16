В Киеве повторные взрывы, работает ПВО
Иллюстративное фото: в Киеве повторные взрывы (Getty Images)
В Киеве 16 декабря во время масштабной воздушной тревоги снова раздались взрывы в двух районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
О взрывах сообщается в Днепровском и Голосеевском районах.
При этом начальник КМВА Сергей Попко отмечает, что это работа ПВО.
Напомним, сегодня утром во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. РБК-Украина сообщает все подробности очередной атаки оккупантов.
Кроме того, в Украине возникли массовые перебои со светом из-за ударов россиян.
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