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У Києві повністю відремонтували Північний міст після атаки 4 жовтня

18:44 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по Північному мосту (Getty Images)

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" повністю відновили ділянку Північного мосту, яку було пошкоджено внаслідок ворожої атаки 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Фахівці повністю відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття. Для забезпечення міцності й стійкості споруди мостовики відремонтували пошкоджені елементи, які з’єднують її частини:

  • укріпили пошкоджену основу проїжджої частини;
  • перекрили її спеціальною металевою плитою;
  • уклали нове асфальтобетонне покриття.

Попередньо фахівці КП "Київтеплоенерго" також завершили роботи з відновлення пошкодженої тепломагістралі на цій ділянці. Завдяки цьому жителі Деснянського району забезпечені гарячою водою.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 4 жовтня вдарили по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно, пошкодження також отримала тепломагістраль.

Крім того, вранці 3 жовтня росіяни також вдарили безпілотником по Північному мосту в Києві.

Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів, постраждали дві людини. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.

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КМДАКиївВійна в УкраїніСеверный мост