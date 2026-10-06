У Києві повністю відремонтували Північний міст після атаки 4 жовтня

Фахівці повністю відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття. Для забезпечення міцності й стійкості споруди мостовики відремонтували пошкоджені елементи, які з’єднують її частини:

укріпили пошкоджену основу проїжджої частини;

перекрили її спеціальною металевою плитою;

уклали нове асфальтобетонне покриття.

Попередньо фахівці КП "Київтеплоенерго" також завершили роботи з відновлення пошкодженої тепломагістралі на цій ділянці. Завдяки цьому жителі Деснянського району забезпечені гарячою водою.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 4 жовтня вдарили по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно, пошкодження також отримала тепломагістраль.