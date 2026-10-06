У Києві повністю відремонтували Північний міст після атаки 4 жовтня

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" повністю відновили ділянку Північного мосту, яку було пошкоджено внаслідок ворожої атаки 4 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Фахівці повністю відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття. Для забезпечення міцності й стійкості споруди мостовики відремонтували пошкоджені елементи, які з’єднують її частини:
Попередньо фахівці КП "Київтеплоенерго" також завершили роботи з відновлення пошкодженої тепломагістралі на цій ділянці. Завдяки цьому жителі Деснянського району забезпечені гарячою водою.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 4 жовтня вдарили по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно, пошкодження також отримала тепломагістраль.
Крім того, вранці 3 жовтня росіяни також вдарили безпілотником по Північному мосту в Києві.
Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів, постраждали дві людини. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.