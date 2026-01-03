У Києві повітряна тривога на тлі ракетної небезпеки

О 03:07 в Києві було оголошено повітряну тривогу, повідомили в КМДА.

У той же час моніторингові Telegram-канали повідомляли про загрозу запуску балістичних ракет у низці областей України.

За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Мапа повітряних тривог України зараз має такий вигляд: