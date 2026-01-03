В Киеве воздушная тревога на фоне ракетной опасности

В 03:07 в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщили в КГГА.

В то же время мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе запуска баллистических ракет в ряде областей Украины.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог Украины сейчас выглядит следующим образом: