Війна в Україні

У Києві повітряна тривога на тлі ракетної небезпеки

Київ, Субота 03 січня 2026 03:23
У Києві повітряна тривога на тлі ракетної небезпеки Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві в ніч на 3 січня оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереждають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та Повітряні сили України.

О 03:07 в Києві було оголошено повітряну тривогу, повідомили в КМДА.

У той же час моніторингові Telegram-канали повідомляли про загрозу запуску балістичних ракет у низці областей України.

За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Мапа повітряних тривог України зараз має такий вигляд:

У Києві повітряна тривога на тлі ракетної небезпеки

