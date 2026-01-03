У Києві повітряна тривога на тлі ракетної небезпеки
Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
У Києві в ніч на 3 січня оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереждають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та Повітряні сили України.
О 03:07 в Києві було оголошено повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
У той же час моніторингові Telegram-канали повідомляли про загрозу запуску балістичних ракет у низці областей України.
За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Мапа повітряних тривог України зараз має такий вигляд: