ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве воздушная тревога на фоне ракетной опасности

Киев, Суббота 03 января 2026 03:23
UA EN RU
В Киеве воздушная тревога на фоне ракетной опасности Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве в ночь на 3 января объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и Воздушные силы Украины.

В 03:07 в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщили в КГГА.

В то же время мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе запуска баллистических ракет в ряде областей Украины.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог Украины сейчас выглядит следующим образом:

В Киеве воздушная тревога на фоне ракетной опасности

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев
Новости
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем