У Києві повідомляють про вибухи: що відомо

Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунало кілька вибухів.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що над столицею та в області працює система ППО. Загалом у регіоні було чутно близько 10 вибухів.

Також є кадри з місця, де, попередньо, зафіксовано "приліт".

Оновлено 8:22.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили інформацію про роботу системи протиповітряної оборони. Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram повідомляє про вибухи у Вишгороді.

Оновлено 8:35.

Жителям Києва почали надходити повідомлення від ДСНС, у яких попереджається про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом усього дня.

Оновлено 8:45.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, російські війська знову атакували об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з ударами частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Усі служби вже працюють на місцях аварій.