У Києві повідомляють про вибухи: що відомо

У Києві вранці 31 жовтня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунало кілька вибухів.
Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що над столицею та в області працює система ППО. Загалом у регіоні було чутно близько 10 вибухів.
Також є кадри з місця, де, попередньо, зафіксовано "приліт".
Оновлено 8:22.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили інформацію про роботу системи протиповітряної оборони. Жителів міста закликали залишатися в укриттях.
Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram повідомляє про вибухи у Вишгороді.
Оновлено 8:35.
Жителям Києва почали надходити повідомлення від ДСНС, у яких попереджається про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом усього дня.
Оновлено 8:45.
Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, російські війська знову атакували об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з ударами частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Усі служби вже працюють на місцях аварій.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська також атакували Вінницьку область ракетами. У регіоні працює ППО.
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