В Киеве сообщают о взрывах: что известно

В Киеве утром 31 октября во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
Как сообщают местные жители, в городе прогремело несколько взрывов.
Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что над столицей и в области работает система ПВО. Всего в регионе было слышно около 10 взрывов.
Также есть кадры с места, где, предварительно, зафиксирован "прилет".
Обновлено 8:22.
В Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о работе системы противовоздушной обороны. Жителей города призвали оставаться в укрытиях.
Кроме того, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram сообщает о взрывах в Вышгороде.
Обновлено 8:35.
Жителям Киева начали приходить сообщения от ГСЧС, в которых предупреждается о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины на протяжении всего дня.
Обнолено 8:45.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, российские войска вновь атаковали объекты критической инфраструктуры. В связи с ударами часть столицы обесточена. В некоторых районах также нет водоснабжения. Все службы уже работают на местах аварий.
Напомним, сегодня утром российские войска также атаковали Винницкую область ракетами. В регионе работает ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.