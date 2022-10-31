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В Киеве сообщают о взрывах: что известно

Фото: В Киеве сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве утром 31 октября во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Как сообщают местные жители, в городе прогремело несколько взрывов.

Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что над столицей и в области работает система ПВО. Всего в регионе было слышно около 10 взрывов.

Также есть кадры с места, где, предварительно, зафиксирован "прилет".

Обновлено 8:22.

В Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о работе системы противовоздушной обороны. Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

Кроме того, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram сообщает о взрывах в Вышгороде.

Обновлено 8:35.

Жителям Киева начали приходить сообщения от ГСЧС, в которых предупреждается о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины на протяжении всего дня.

Обнолено 8:45.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, российские войска вновь атаковали объекты критической инфраструктуры. В связи с ударами часть столицы обесточена. В некоторых районах также нет водоснабжения. Все службы уже работают на местах аварий.

Напомним, сегодня утром российские войска также атаковали Винницкую область ракетами. В регионе работает ПВО.

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