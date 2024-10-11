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У Києві повідомляють про рейд співробітників ТЦК на концерт "Океан Ельзи"

Фото: перевірка докементів представниками ТЦК (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Володимир Костирін

У Києві ввечері у п'ятницю, 11 жовтня, після концерту рок-групи "Океан Ельзи" у чоловіків-відвідувачів перевіряли військово-облікові документи представники ТЦК і СП разом із поліцією. Декого з громадян затримували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки та ЗМІ.

За даними в мережі, це сталося біля столичного Палацу Спорту, де спостерігалося близько півсотні співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) разом з представниками поліції.

Зазначається, що вони прибули під будівлю концертного залу та почали перевіряти документи у чоловіків. А декого з громадян затримували правоохоронці.

Між тим станом на зараз офіційних заяв з боку київського ТЦК з приводу даної ситуації не було.

В мережі були оприлюднені кадри такого "рейду" біля Палацу Спорту після концерту "О.Е".

Раніше у вересні омбудсмен Дмитра Лубінець розповів, хто перевіряє військово-облікові документи та що буде за відмову від повістки.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів уточнив правила вручення повісток до ТЦК (постанова №1147). Йдеться про ті повістки, що розсилаються поштою.

Про повний перелік прав, які мають ТЦК та СП в Україні, можна прочитати в нашому окремому матеріалі.

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КиївТЦК