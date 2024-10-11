У Києві повідомляють про рейд співробітників ТЦК на концерт "Океан Ельзи"

За даними в мережі, це сталося біля столичного Палацу Спорту, де спостерігалося близько півсотні співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) разом з представниками поліції.

Зазначається, що вони прибули під будівлю концертного залу та почали перевіряти документи у чоловіків. А декого з громадян затримували правоохоронці.

Між тим станом на зараз офіційних заяв з боку київського ТЦК з приводу даної ситуації не було.

В мережі були оприлюднені кадри такого "рейду" біля Палацу Спорту після концерту "О.Е".