В Киеве сообщают о рейде сотрудников ТЦК на концерт "Океан Эльзы"

По данным в сети, это произошло у столичного Дворца Спорта, где наблюдалось около полусотни сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вместе с представителями полиции.

Отмечается, что они прибыли в здание концертного зала и начали проверять документы у мужчин. А некоторых граждан задерживали правоохранители.

Между тем по состоянию на данный момент официальных заявлений со стороны киевского ТЦК по поводу данной ситуации не было.

В сети были обнародованы кадры такого "рейда" у Дворца Спорта после концерта "О.Е".

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