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У Києві повідомляли про потужні вибухи на фоні атаки "Шахедів"

Київ, Середа 02 липня 2025 23:42
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У Києві повідомляли про потужні вибухи на фоні атаки "Шахедів" Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Увечері 2 липня в Києві було чути вибухи - відпрацювала українська ППО, збиваючи російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Близько 23:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. Військові попередили, що прямує БпЛА в бік Києва, зі східного напрямку.

"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.

Згодом було чутно вибухи, у КМВА повідомили, що у столиці триває робота сил ППО.

Через 23 хвилини в Києві оголосили відбій тривоги.

Атака дронів на Україну

Російська Федерація ввечері середи, 2 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:30. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області.

А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Чернігівської області.

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