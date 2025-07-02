У Києві повідомляли про потужні вибухи на фоні атаки "Шахедів"
Увечері 2 липня в Києві було чути вибухи - відпрацювала українська ППО, збиваючи російські дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Близько 23:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. Військові попередили, що прямує БпЛА в бік Києва, зі східного напрямку.
"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.
Згодом було чутно вибухи, у КМВА повідомили, що у столиці триває робота сил ППО.
Через 23 хвилини в Києві оголосили відбій тривоги.
Атака дронів на Україну
Російська Федерація ввечері середи, 2 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:30. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області.
А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Чернігівської області.