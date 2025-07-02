У Києві повідомляли про потужні вибухи на фоні атаки "Шахедів"

Увечері 2 липня в Києві було чути вибухи - відпрацювала українська ППО, збиваючи російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Близько 23:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. Військові попередили, що прямує БпЛА в бік Києва, зі східного напрямку.

"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.

Згодом було чутно вибухи, у КМВА повідомили, що у столиці триває робота сил ППО.

Через 23 хвилини в Києві оголосили відбій тривоги.