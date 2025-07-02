ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве сообщали о мощных взрывах на фоне атаки "Шахедов"

Киев, Среда 02 июля 2025 23:42
UA EN RU
В Киеве сообщали о мощных взрывах на фоне атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 2 июля в Киеве были слышны взрывы - отработала украинская ПВО, сбивая российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Около 23:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные предупредили, что направляется БпЛА в сторону Киева, с восточного направления.

"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Впоследствии были слышны взрывы, в КГВА сообщили, что в столице продолжается работа сил ПВО.

Через 23 минуты в Киеве объявили отбой тревоги.

Атака дронов на Украину

Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области.

А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства