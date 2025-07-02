В Киеве сообщали о мощных взрывах на фоне атаки "Шахедов"

Вечером 2 июля в Киеве были слышны взрывы - отработала украинская ПВО, сбивая российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Через 23 минуты в Киеве объявили отбой тревоги.

Впоследствии были слышны взрывы, в КГВА сообщили, что в столице продолжается работа сил ПВО.

"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Около 23:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные предупредили, что направляется БпЛА в сторону Киева, с восточного направления.

Атака дронов на Украину

Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области.

А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.