В Киеве сообщали о мощных взрывах на фоне атаки "Шахедов"
Вечером 2 июля в Киеве были слышны взрывы - отработала украинская ПВО, сбивая российские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Около 23:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные предупредили, что направляется БпЛА в сторону Киева, с восточного направления.
"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.
Впоследствии были слышны взрывы, в КГВА сообщили, что в столице продолжается работа сил ПВО.
Через 23 минуты в Киеве объявили отбой тревоги.
Атака дронов на Украину
Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области.
А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.