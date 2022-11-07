В Киеве вернули платную парковку для автомобилей: тарифы
Сегодня, 7 ноября, в Киеве парковка для автомобилей на площадках КП "Киевтранспарксервис" снова стала платной, тарифы на почасовую стоянку увеличились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как и раньше, парковка на муниципальных паркингах является платной с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00. В другие часы, а также круглосуточно в выходные дни можно парковаться бесплатно.
Стоимость парковки за один час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:
- I зона – 35 гривен;
- ІІ зона – 25 гривен;
- ІІІ зона – 5 гривен.
Автомобилисты имеют возможность приобрести месячный абонементный парковочный талон, который будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его стоимость в парковочных зонах следующая:
- I-III – 5733 гривны;
- I-II – 5145 гривен;
- ІІ-ІІІ – 2940 гривен;
- ІІІ – 882 гривны.
Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:
- I-III – 390 гривен;
- I-II – 350 гривен;
- ІІ-ІІІ – 250 гривен;
- ІІІ – 50 гривен.
Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена в размере:
- до часа включительно – 5 гривен;
- до 2 часов включительно – 10 гривен;
- до 12 часов включительно – 11 гривен;
- до 13 часов включительно – 16 гривен;
- до 14 часов включительно – 21 гривна;
- за сутки – 22 гривны.
Найти свободные паркоместа и оплатить парковку можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". Возможность приобрести месячные парковочные абонементы также в вскоре появятся в приложении.
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