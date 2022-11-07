В Киеве вернули платную парковку для автомобилей: тарифы

Сегодня, 7 ноября, в Киеве парковка для автомобилей на площадках КП "Киевтранспарксервис" снова стала платной, тарифы на почасовую стоянку увеличились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как и раньше, парковка на муниципальных паркингах является платной с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00. В другие часы, а также круглосуточно в выходные дни можно парковаться бесплатно.

Стоимость парковки за один час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена ​​в размере:

I зона – 35 гривен;

ІІ зона – 25 гривен;

ІІІ зона – 5 гривен.

Автомобилисты имеют возможность приобрести месячный абонементный парковочный талон, который будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его стоимость в парковочных зонах следующая:

I-III – 5733 гривны;

I-II – 5145 гривен;

ІІ-ІІІ – 2940 гривен;

ІІІ – 882 гривны.

Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:

I-III – 390 гривен;

I-II – 350 гривен;

ІІ-ІІІ – 250 гривен;

ІІІ – 50 гривен.

Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена ​​в размере:

до часа включительно – 5 гривен;

до 2 часов включительно – 10 гривен;

до 12 часов включительно – 11 гривен;

до 13 часов включительно – 16 гривен;

до 14 часов включительно – 21 гривна;

за сутки – 22 гривны.

Найти свободные паркоместа и оплатить парковку можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". Возможность приобрести месячные парковочные абонементы также в вскоре появятся в приложении.