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У Києві "потоп" біля метро "Дорогожичі": що сталося

Україна, Київ, Вівторок 08 жовтня 2024 12:50
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У Києві "потоп" біля метро "Дорогожичі": що сталося Фото: Порив водопроводу біля метро "Дорогожичі" 8 жовтня (Патрульна поліція Києва)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві затопило вулицю біля метро "Дорогожичі". Через прорив мережі станцію закрили, потяги на ній не зупиняються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столиці затопило частину вулиці Юрія Іллєнка біля метро "Дорогожичі". У КМДА повідомляють, що це сталося через прорив трубопроводу.

Внаслідок підтоплення підземного переходу станція метро "Дорогожичі" у Києві тимчасово закрита на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

В об’їзд курсує міський наземний транспорт. Так, тролейбуси №16 та №35 об'їжджають ділянку з проривом по сусідній вулиці Дорогожицькій. Рух транспорту на вулиці Юрія Іллєнка обмежено в обох напрямках.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що деякі автомобілі все ж опинилися у воді і не можуть далі продовжувати рух.

Повідомляється, що міські служби вже працюють на місці події, проводяться роботи з відкачування води. Водіїв просять бути обережними та враховувати тимчасові обмеження руху.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві днями закривали на вхід дві станції метро: "Теремки" та "Іподром". У соцмережах писали, що між станціями понад 30 хвилин стояв поїзд, у якому знаходилися люди.

Також ми писали, що на станції метро "Берестейська" у Києві вперше за 12 років почали ремонт ескалаторів. У пресслужбі метрополітену пояснили, що це плановий ремонт – ескалатори потребують таких робіт приблизно раз на 10-12 років, після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

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