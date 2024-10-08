В Киеве "потоп" возле метро "Дорогожичи": что произошло

В Киеве затопило улицу возле метро "Дорогожичи". Из-за прорыва сети станцию закрыли, поезда на ней не останавливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В столице затопило часть улицы Юрия Ильенко возле метро "Дорогожичи". В КГГА сообщают, что это произошло из-за прорыва трубопровода.

В результате подтопления подземного перехода станция метро "Дорогожичи" в Киеве временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

В объезд курсирует городской наземный транспорт. Так, троллейбусы №16 и №35 объезжают участок с прорывом по соседней Дорогожицкой улице. Движение транспорта на улице Юрия Ильенко ограничено в обоих направлениях.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что некоторые автомобили все же оказались в воде и не могут продолжать движение дальше.

Сообщается, что городские службы уже работают на месте происшествия, проводятся работы по откачке воды. Водителей просят быть осторожными и учитывать временные ограничения движения.