ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве пострадала АЗС ОККО после атаки РФ: что известно

12:58 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Анастасия Никончук
В Киеве пострадала АЗС ОККО после атаки РФ: что известно Фото: АЗС (ОККО)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве в результате вражеской атаки был поврежден один из автозаправочных комплексов. Сотрудники АЗК во время воздушной тревоги своевременно остановили работу и перешли в укрытие. В результате среди работников пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании ОККО в сети Facebook.

Работники успели укрыться

Как сообщили в компании, команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. После объявления воздушной тревоги сотрудники оперативно прекратили работу и перешли в укрытие.

"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Во время воздушной тревоги работники оперативно прекратили работу и перешли в укрытие. К счастью, никто не пострадал - и это для нас самое главное", - отметили в компании.

Повреждения оценивают

Сейчас на месте поврежденного объекта работают соответствующие службы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и определяют состояние АЗК.

По итогам осмотра будет установлен объем необходимых восстановительных работ.

Фото: ОККО

Напоминаем, что утром 28 сентября российские беспилотники атаковали Киев. В результате удара повреждения получили объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности автозаправочная станция и офисное здание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине АЗС Киев
Новости
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики