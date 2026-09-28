В Киеве пострадала АЗС ОККО после атаки РФ: что известно

В Киеве в результате вражеской атаки был поврежден один из автозаправочных комплексов. Сотрудники АЗК во время воздушной тревоги своевременно остановили работу и перешли в укрытие. В результате среди работников пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании ОККО в сети Facebook.

Работники успели укрыться

Как сообщили в компании, команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. После объявления воздушной тревоги сотрудники оперативно прекратили работу и перешли в укрытие.

"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Во время воздушной тревоги работники оперативно прекратили работу и перешли в укрытие. К счастью, никто не пострадал - и это для нас самое главное", - отметили в компании.

Повреждения оценивают

Сейчас на месте поврежденного объекта работают соответствующие службы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и определяют состояние АЗК.

По итогам осмотра будет установлен объем необходимых восстановительных работ.