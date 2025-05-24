У Києві пошкоджений ТРЦ "Блокбастер Молл": як він виглядає після атаки

Нічна атака на Київ 24 травня

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.

Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

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