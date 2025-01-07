У Києві посадовець "накрутив" ціни на ремонт вентиляції у школи: йому повідомили про підозру

У Києві повідомлено про підозру керівнику управління освіти Святошинської РДА у зловживанні владою. За даними слідства, були привласнені кошти понад 600 тисяч гривень.

Слідчі Святошинського управління поліції встановили, що восени 2021 року посадовець уклав договір з підрядною організацією на виконання ремонту вентиляційної системи однієї зі шкіл району.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві.

У процесі затвердження документації керівник управління освіти не перевірив ринкову вартість будівельних матеріалів, що призвело до значного завищення їх ціни. Унаслідок цього місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

За результатами розслідування, яке відбувалося під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі дії тривають, а справу передано до суду.