В Киеве чиновник "накрутил" цены на ремонт вентиляции в школе: ему сообщили о подозрении
В Киеве сообщено о подозрении руководителю управления образования Святошинской РГА в злоупотреблении властью. По данным следствия, были присвоены средства более 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Следователи Святошинского управления полиции установили, что осенью 2021 года чиновник заключил договор с подрядной организацией на выполнение ремонта вентиляционной системы одной из школ района.
Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
В процессе утверждения документации руководитель управления образования не проверил рыночную стоимость строительных материалов, что привело к значительному завышению их цены. В результате местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч гривен.
По результатам расследования, которое проходило под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.
Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следственные действия продолжаются, а дело передано в суд.
Напомним, что менеджмент одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины подозревают в присвоении почти 6 миллиардов гривен. Нацполиция объявила подозрения участникам преступной группы.