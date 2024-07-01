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У Києві попереджають про забруднення повітря через спеку

Фото: у Києві попереджають про забруднення повітря через спеку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві до кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня через спеку концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Забруднене повітря може негативно впливати на самопочуття жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Киянам рекомендують вживати багато води, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, а також перебувати в паркових зонах - якомога далі від автомобільних доріг та залізниць.

Погода в Україні

У перший день липня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. За даними синоптиків, температура почне спадати до кінця тижня, але повноцінним похолоданням це буде складно назвати.

У вівторок, 2 липня, в Україні очікується спека до +37 градусів. Проте в деяких областях прогнозуються вечірні дощі.

У Києві завтра максимальна температура повітря трохи осяде, буде близько +30 градусів. При цьому у вівторок у столиці буде сухо, проте посилиться вітер. Крім того, ввечері можливий короткочасний грозовий дощ.

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КиївЗабруднення повітряПогода в Києві