У Києві попереджають про забруднення повітря через спеку

"До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Киянам рекомендують вживати багато води, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, а також перебувати в паркових зонах - якомога далі від автомобільних доріг та залізниць.