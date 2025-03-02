UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Києві попереджають про туман та погану видимість: корисні поради

Фото: в Києві попереджають про туман та погану видимість 2 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця доби 2 березня у Києві утримається туман. Видимість буде 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - зазначили у КМДА.

Погода у Києві

Також за прогнозами синоптиків, 2 березня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень 3-5° тепла, вночі 0-2° морозу.

До речі, саме через туман в Києві можуть збоїти датчики з вимірювання якості повітря. Справа в тому, що датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день