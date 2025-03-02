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В Киеве предупреждают о тумане и плохой видимости: полезные советы

Фото: в Киеве предупреждают о тумане и плохой видимости 2 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

До конца суток 2 марта в Киеве сохранится туман. Видимость будет 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отметили в КГГА.

 

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Также по прогнозам синоптиков, 2 марта в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура днем 3-5° тепла, ночью 0-2° мороза.

Кстати, именно из-за тумана в Киеве могут сбоить датчики по измерению качества воздуха. Дело в том, что датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман, как на пыль.

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