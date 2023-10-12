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У Києві попереджають про сильні пориви вітру: жовтий рівень небезпечності

Фото: у Києві попереджають про сильні пориви вітру (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У столиці в найближчу годину очікуються сильні пориви вітру, через що оголошено жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 13 жовтня

У п'ятницю в Україні буде досить тепло, при цьому у деяких областях можливі дощі. При цьому вже з 16 жовтня очікується суттєве похолодання.

Водночас у столиці також можливий невеликий дощ, але температура підійметься до +18 градусів.

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