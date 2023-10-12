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В Киеве предупреждают о сильных порывах ветра: желтый уровень опасности

Фото: в Киеве предупреждают о сильных порывах ветра (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В столице в ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают, что в ближайшие часы с содержанием до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Поэтому объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 13 октября

В пятницу в Украине будет достаточно тепло, при этом в некоторых областях возможны дожди. При этом с 16 октября ожидается существенное похолодание.

В столице также возможен небольшой дождь, но температура поднимется до +18 градусов.

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