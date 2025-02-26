UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві попередили про погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація - на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як пояснює КМДА, причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин, тобто, пилу. Зокрема маловітряна погода, а також підвищення атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. 

Фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря (asm.kyivcity.gov.ua)

У КМДА радять:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • використовувати очищувач повітря у разі його наявності. 

Чому забруднення накопичується у повітрі взимку 

Як пояснили в Укргідрометцентру, краплі туману захоплюють і утримують дрібні тверді та рідкі частинки, зокрема PM2.5, які утворюються під час згоряння палива. Взимку, коли температура низька, а вологість висока, туман накопичує більше шкідливих речовин, ніж у теплі сезони.

Явище температурної інверсії, коли холодне повітря біля поверхні не може піднятися вгору, сприяє скупченню забрудників у нижніх шарах атмосфери.

За умов антициклону слабкий вітер не розсіює забруднюючі речовини, що призводить до їхнього накопичення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ