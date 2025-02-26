В Киеве предупредили об ухудшении состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация - на левом берегу столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как объясняет КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ, то есть, пыли. В частности маловетреная погода, а также повышение атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей.
Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)
В КГГА советуют:
Как пояснили в Укргидрометцентре, капли тумана захватывают и удерживают мелкие твердые и жидкие частицы, в частности PM2.5, которые образуются при сгорании топлива. Зимой, когда температура низкая, а влажность высокая, туман накапливает больше вредных веществ, чем в теплые сезоны.
Явление температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности не может подняться вверх, способствует скоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы.
В условиях антициклона слабый ветер не рассеивает загрязняющие вещества, что приводит к их накоплению.
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