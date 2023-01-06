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У Києві попередили про погіршення погоди: влада звернулася до водіїв із важливим проханням

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Київ, П'ятниця 06 січня 2023 09:12
У Києві попередили про погіршення погоди: влада звернулася до водіїв із важливим проханням Фото: у Києві попередили про погіршення погоди 6 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві протягом доби, 6 січня, прогнозується значне зниження температури. Також очікуються опади у вигляді дощу із переходом у сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КДВА.

Так, температура вранці опуститься до -1 градуса, а вже ввечері - до -7. У зв'язку з опадами на дорогах, шляхопроводах, тротуарах можливе утворення ожеледиці.

"Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок на приватному автотранспорті", - йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначають, що зниження температури триватиме у суботу та неділю. Стовпчик термометра опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується дуже різноманітна погода. Буде дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень.

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