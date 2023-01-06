У Києві попередили про погіршення погоди: влада звернулася до водіїв із важливим проханням
У Києві протягом доби, 6 січня, прогнозується значне зниження температури. Також очікуються опади у вигляді дощу із переходом у сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КДВА.
Так, температура вранці опуститься до -1 градуса, а вже ввечері - до -7. У зв'язку з опадами на дорогах, шляхопроводах, тротуарах можливе утворення ожеледиці.
"Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок на приватному автотранспорті", - йдеться у повідомленні.
Крім того, там зазначають, що зниження температури триватиме у суботу та неділю. Стовпчик термометра опуститься до -11 градусів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується дуже різноманітна погода. Буде дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень.
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