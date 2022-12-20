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У Києві попередили про перебої з водопостачанням: у чому справа

Фото: у Києві попередили про перебої з водопостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вранці 20 грудня можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Це пов'язано із ремонтними роботами на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури протягом 2 годин у місті можливі перебої з водопостачанням. Усі служби працюють цілодобово, для стабілізації ситуації після обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 грудня Київ, як і решта регіонів країни, продовжує отримувати лімітований обсяг електропостачання. У місті, як і раніше, діють аварійні відключення світла.

Також повідомлялося, що сьогодні вранці у київському метрополітені у роботі метро стався збій. Причиною цього стали різкі перепади напруги.

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КиївЕлектроенергіяВодопостачання