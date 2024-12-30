Ілюстративне фото: у Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчу годину у Києві очікується туман. Негода утримуватиметься до кінця поточної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Поради для водіїв Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв: увімкніть протитуманні фари або ближнє світло фар . Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно може створити сильне віддзеркалення від туману і зменшити видимість;

. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно може створити сильне віддзеркалення від туману і зменшити видимість; дотримуйтесь безпечної дистанції . Збільшіть відстань до транспортного засобу попереду, щоб у разі різкого гальмування уникнути аварій;

. Збільшіть відстань до транспортного засобу попереду, щоб у разі різкого гальмування уникнути аварій; зменшіть швидкість . Рухайтесь повільніше, ніж зазвичай;

. Рухайтесь повільніше, ніж зазвичай; слідкуйте за розміткою на дорозі . У тумані орієнтуйтеся на дорожні розмітки, щоб залишатися на своїй смузі руху;

. У тумані орієнтуйтеся на дорожні розмітки, щоб залишатися на своїй смузі руху; уникайте раптових маневрів. Плавно керуйте автомобілем, оскільки різкі рухи можуть призвести до втрати контролю або створити небезпечну ситуацію для інших водіїв.