У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби
У найближчу годину у Києві очікується туман. Негода утримуватиметься до кінця поточної доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Поради для водіїв
Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв:
- увімкніть протитуманні фари або ближнє світло фар. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно може створити сильне віддзеркалення від туману і зменшити видимість;
- дотримуйтесь безпечної дистанції. Збільшіть відстань до транспортного засобу попереду, щоб у разі різкого гальмування уникнути аварій;
- зменшіть швидкість. Рухайтесь повільніше, ніж зазвичай;
- слідкуйте за розміткою на дорозі. У тумані орієнтуйтеся на дорожні розмітки, щоб залишатися на своїй смузі руху;
- уникайте раптових маневрів. Плавно керуйте автомобілем, оскільки різкі рухи можуть призвести до втрати контролю або створити небезпечну ситуацію для інших водіїв.
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