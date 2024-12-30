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У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби

Понеділок 30 грудня 2024 11:47
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У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби Ілюстративне фото: у Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчу годину у Києві очікується туман. Негода утримуватиметься до кінця поточної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Поради для водіїв

Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв:

  • увімкніть протитуманні фари або ближнє світло фар. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно може створити сильне віддзеркалення від туману і зменшити видимість;
  • дотримуйтесь безпечної дистанції. Збільшіть відстань до транспортного засобу попереду, щоб у разі різкого гальмування уникнути аварій;
  • зменшіть швидкість. Рухайтесь повільніше, ніж зазвичай;
  • слідкуйте за розміткою на дорозі. У тумані орієнтуйтеся на дорожні розмітки, щоб залишатися на своїй смузі руху;
  • уникайте раптових маневрів. Плавно керуйте автомобілем, оскільки різкі рухи можуть призвести до втрати контролю або створити небезпечну ситуацію для інших водіїв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики дали прогноз на новорічний тиждень.

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