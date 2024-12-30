Иллюстративное фото: в Киеве предупредили о непогоде, которая будет удерживаться до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайший час в Киеве ожидается туман. Непогода будет удерживаться до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с удержанием до конца суток, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - пишет КГГА. Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. Советы для водителей Езда в условиях тумана может быть опасной, поскольку видимость существенно снижается. Вот несколько советов для водителей: включите противотуманные фары или ближний свет фар . Избегайте использования дальнего света, поскольку он может создать сильное отражение от тумана и уменьшить видимость;

. Избегайте использования дальнего света, поскольку он может создать сильное отражение от тумана и уменьшить видимость; соблюдайте безопасную дистанцию . Увеличьте расстояние до транспортного средства впереди, чтобы в случае резкого торможения избежать аварий;

. Увеличьте расстояние до транспортного средства впереди, чтобы в случае резкого торможения избежать аварий; уменьшите скорость . Двигайтесь медленнее, чем обычно;

. Двигайтесь медленнее, чем обычно; следите за разметкой на дороге . В тумане ориентируйтесь на дорожные разметки, чтобы оставаться на своей полосе движения;

. В тумане ориентируйтесь на дорожные разметки, чтобы оставаться на своей полосе движения; избегайте внезапных маневров. Плавно управляйте автомобилем, поскольку резкие движения могут привести к потере контроля или создать опасную ситуацию для других водителей.