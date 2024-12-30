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В Киеве предупредили о непогоде, которая будет удерживаться до конца суток

Понедельник 30 декабря 2024 11:47
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В Киеве предупредили о непогоде, которая будет удерживаться до конца суток Иллюстративное фото: в Киеве предупредили о непогоде, которая будет удерживаться до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайший час в Киеве ожидается туман. Непогода будет удерживаться до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с удержанием до конца суток, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - пишет КГГА.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Советы для водителей

Езда в условиях тумана может быть опасной, поскольку видимость существенно снижается. Вот несколько советов для водителей:

  • включите противотуманные фары или ближний свет фар. Избегайте использования дальнего света, поскольку он может создать сильное отражение от тумана и уменьшить видимость;
  • соблюдайтебезопасную дистанцию. Увеличьте расстояние до транспортного средства впереди, чтобы в случае резкого торможения избежать аварий;
  • уменьшите скорость. Двигайтесь медленнее, чем обычно;
  • следите за разметкой на дороге. В тумане ориентируйтесь на дорожные разметки, чтобы оставаться на своей полосе движения;
  • избегайте внезапных маневров. Плавно управляйте автомобилем, поскольку резкие движения могут привести к потере контроля или создать опасную ситуацию для других водителей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики дали прогноз на новогоднюю неделю.

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