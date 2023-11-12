В Києві попередили про негоду, у деяких районах підтоплення

У Києві, сьогодні, 12 листопада, внаслідок негоди підтопленні деякі райони столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
В Києві спостерігається місцями значний дощ та пориви вітру.
Через ускладнення погодних умов сталось підтоплення в деяких районах міста, а саме:
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
"Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - пише пресслужба.
Зокрема через негоду у Києві в посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідовуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення.
Яких правил важливо дотримуватись у разі негоди:
Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.