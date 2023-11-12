В Києві попередили про негоду, у деяких районах підтоплення

В Києві спостерігається місцями значний дощ та пориви вітру.

Через ускладнення погодних умов сталось підтоплення в деяких районах міста, а саме:

у Деснянському районі - на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано).

у Дарницькому районі на вулицях - Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації)

у Святошинському районі - по вулиці Стеценка (ліквідовується).

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

"Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - пише пресслужба.

Зокрема через негоду у Києві в посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідовуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення.

Яких правил важливо дотримуватись у разі негоди:

зачиніть вікна в будинку, приберіть з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

тримайтесь якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач;

у разі сильного вітру сховайтесь в приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу дерев й не паркуйте поруч з ними транспорт.

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок: