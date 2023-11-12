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В Києві попередили про негоду, у деяких районах підтоплення

Фото: в Києві попередили про негоду, у деяких районах підтоплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, сьогодні, 12 листопада, внаслідок негоди підтопленні деякі райони столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В Києві спостерігається місцями значний дощ та пориви вітру.

Через ускладнення погодних умов сталось підтоплення в деяких районах міста, а саме: 

  • у Деснянському районі - на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано). 
  • у Дарницькому районі на вулицях - Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації)
  • у Святошинському районі - по вулиці Стеценка (ліквідовується). 

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. 

"Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - пише пресслужба. 

Зокрема через негоду у Києві в посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідовуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення. 

Яких правил важливо дотримуватись у разі негоди: 

  • зачиніть вікна в будинку, приберіть з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні; 
  • тримайтесь якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач; 
  • у разі сильного вітру сховайтесь в приміщенні або природному укритті; 
  • уникайте перебування поблизу дерев й не паркуйте поруч з ними транспорт. 

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:

  • "Київзеленбуд" - 0442724018;
  • гаряча лінія рятувальників - 101 або 0444303713;
  • У разі травмування телефонуйте за номером 103.

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Київ