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В Киеве предупредили о непогоде, в некоторых районах подтопления

Фото: в Киеве предупредили о непогоде, в некоторых районах подтопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, сегодня, 12 ноября, в результате непогоды подтоплены некоторые районы столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В Киеве наблюдается местами значительный дождь и порывы ветра.

Из-за осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города, а именно: 

  • в Деснянском районе - на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы). 
  • в Дарницком районе на улицах - Ташкенская, Переяславская и Подлипки (все в процессе ликвидации)
  • в Святошинском районе - по улице Стеценко (ликвидируется). 

Пока что информация о пострадавших не поступала. 

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - пишет пресс-служба. 

В частности из-за непогоды в Киеве в усиленном режиме работают энергетики компании ДТЭК, которые будут ликвидировать последствия аварии в случае их возникновения. 

Какие правила важно соблюдать в случае непогоды: 

  • закройте окна в доме, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; 
  • держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач; 
  • в случае сильного ветра спрячьтесь в помещении или естественном укрытии; 
  • избегайте пребывания вблизи деревьев и не паркуйте рядом с ними транспорт. 

Куда обращаться в случае падения дерева или веток:

  • "Киевзеленстрой" - 0442724018;
  • горячая линия спасателей - 101 или 0444303713;
  • В случае травмирования звоните по телефону 103.

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Киев