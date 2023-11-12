В Киеве предупредили о непогоде, в некоторых районах подтопления

В Киеве, сегодня, 12 ноября, в результате непогоды подтоплены некоторые районы столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В Киеве наблюдается местами значительный дождь и порывы ветра.
Из-за осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города, а именно:
Пока что информация о пострадавших не поступала.
"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - пишет пресс-служба.
В частности из-за непогоды в Киеве в усиленном режиме работают энергетики компании ДТЭК, которые будут ликвидировать последствия аварии в случае их возникновения.
Какие правила важно соблюдать в случае непогоды:
Куда обращаться в случае падения дерева или веток:
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