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У Києві попередили про небезпеку через погіршення погоди

Київ, Вівторок 10 жовтня 2023 11:54
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У Києві попередили про небезпеку через погіршення погоди Фото: синоптики попередили про заморозки у повітрі у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна).
Автор: Володимир Костирін

У Києві очікується погіршення погодних умов через зниження температури, і вночі прогнозуються заморозки в повітрі. У столиці було оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український гідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву", - йдеться в оголошенні.

За даними синоптиків, у ніч на 11 листопада будуть заморозки у повітрі 0-2 градусів.

В Укргідрометцентрі заявили про I ("жовтий") рівень небезпеки через погіршення погоди.

У Києві попередили про небезпеку через погіршення погоди

Мешканців та гостей Києва попередили про нічні заморозки 11 жовтня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Похолодання 10 жовтня

Раніше в прогнозі погоди від Укргідрометцентру йшлося, що сильні заморозки очікуються в Україні і сьогодні. Причому не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі.

Крім того, у деяких областях також очікуються дощі.

Також повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, 11 жовтня в Україні будуть сильні заморозки у повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпеки).

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Карпатах вдарив мороз до -6 градусів.

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